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Nasabah Pegadaian Sumbagsel Melonjak, Bisnis Tumbuh Pesat di Semester I 2026

Jumat, 31 Juli 2026 – 16:50 WIB
Nasabah Pegadaian Sumbagsel Melonjak, Bisnis Tumbuh Pesat di Semester I 2026 - JPNN.COM
Aplikasi Tring! Pegadaian. Foto: dokumen Pegadaian Kanwil III Palembang.

jpnn.com - PALEMBANG - Kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pegadaian di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) makin menguat.

Hal itu tercermin dari lonjakan jumlah nasabah aktif yang mencapai 72,25 persen sepanjang Semester I 2026.

Hingga Juni 2026, jumlah nasabah aktif PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel tercatat sebanyak 295.366 orang. Akun aktif mencapai 306.322 akun atau tumbuh 71,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

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Pertumbuhan basis nasabah tersebut berjalan beriringan dengan kinerja bisnis yang turut mengalami peningkatan signifikan.

Outstanding Loan (OSL) Gross Pegadaian Kanwil III Sumbagsel hingga Juni 2026 mencapai Rp 7,65 triliun, tumbuh 66 persen secara tahunan dan meningkat 29,6 persen dibandingkan posisi akhir 2025.

Kinerja positif juga terlihat dari semakin kuatnya minat masyarakat terhadap produk berbasis triliun atau melonjak 170,6 persen dibandingkan Juni 2025.

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Jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu, angka tersebut meningkat 35,4 persen. 

Sementara itu, saldo Tabungan Emas hingga Juni 2026 mencapai 987.706 gram. Capaian tersebut tumbuh 46,35 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Minat masyarakat Sumbagsel terhadap layanan Pegadaian terus menunjukkan tren positif. Hingga Semester I 2026, jumlah nasabah melonjak signifikan 72 persen.

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TAGS   pegadaian sumbagsel  Pegadaian  Sumbagsel  Nasabah Pegadaian 
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