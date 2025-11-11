Close Banner Apps JPNN.com
NasDem Bikin Perayaan HUT secara Sederhana, Paloh: Kami Tetap Bersyukur dan Bersuka Hati

Selasa, 11 November 2025 – 18:33 WIB
NasDem Bikin Perayaan HUT secara Sederhana, Paloh: Kami Tetap Bersyukur dan Bersuka Hati - JPNN.COM
Ketua Umum NasDem Surya Paloh di kantor partainya, Jakarta, Selasa (11/11). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebutkan peringatan HUT ke-14 partainya dilaksanakan secara sederhana. Hal itu sebagai pertanda sikap partai tetap rendah hati dan penuh semangat perjuangan.

Paloh berkata demikian dalam acara di NasDem Tower, Jakarta, Selasa (11/11) yang dihadiri ratusan kader partai berkelir biru.

"Tidak kurang artinya betapa kita bersyukur dan bersuka hati karena kita telah seperti apa yang saya katakan bisa mencapai seperti apa yang telah kita capai pada hari ini,” kata dia di hadapan kader partainya, Selasa ini.

Paloh mengatakan NasDem akan terus konsisten membawa arus perubahan sebagai cita-cita perjuangan politik pada usia ke-14.

"Tetap konsisten dalam arus membawa gerakan arus perubahan itu menginspirasi tidak hanya bagi para kader NasDem untuk bisa benar-benar merasakan denyut nadi arti misi perjuangan besarnya partai ini dan memberikan arti, implikasi, konsekuensi yang mereka harus jalankan sebagai kader dan anggota partai ini,” ujar dia.

Selain itu, Paloh menyebutkan NasDem pada usia ke-14 juga berkomitmen dalam memperkuat persatuan bangsa.

"Harus menghadirkan terus-menerus, sikap dan ucapan maupun perbuatan yang lebih bisa memberikan nuansa memberikan motivasi, ajakan memperkuat rasa persatuan kita dalam kehidupan kebangsaan kita,” kata dia.

Terlepas dari itu, Paloh menekankan kesiapan NasDem menghadapi Pemilu 2029 melalui militansi kader terjun ke akar rumput.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebutkan partainya tetap bersyukur meski merayakan HUT ke-14 secara sederhana.

