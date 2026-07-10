NasDem DKI Percepat Penyelesaian Aduan Warga Lewat Rumah Advokasi & Jalur Reses

jpnn.com, JAKARTA - DPW Partai NasDem DKI Jakarta memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat melalui rumah advokasi.

Selain itu, aduan warga juga akan dipercepat penanganannya lewat jalur reses anggota legislatif.

Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan langkah itu menjadi salah satu komitmen partainya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat.

Baca Juga: Turnamen GP NasDem Padel Rangkul Anak Muda Lewat Olahraga

Menurut Wibi, salah satu aspirasi yang mengemuka ialah perlunya memperkuat penegakan hukum yang berpihak kepada masyarakat kecil melalui rumah advokasi yang mudah diakses.

"Ada aspirasi daripada struktur partai bagaimana pilar-pilar hukum itu bisa ditegakkan, juga rumah-rumah advokasi yang inklusif, sehingga masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengaksesnya, khususnya di Jakarta," kata Wibi dalam siaran persnya, Jumat (10/7).

Selain isu hukum, NasDem juga menaruh perhatian pada percepatan penyelesaian persoalan pembangunan di kawasan padat penduduk, terutama wilayah yang masih masuk kategori RW Kumuh dan Miskin (RW Kumis).

Baca Juga: NasDem Sumbang Seribu Buku untuk Warga Lapas Cipinang

Wibi mengatakan aspirasi masyarakat selama ini memang disalurkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Namun, menurut dia, keberadaan anggota DPRD Fraksi NasDem di setiap daerah pemilihan akan membuat penanganan aduan warga lebih cepat.