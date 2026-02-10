Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Pilpres

NasDem Dukung Prabowo Sampai 2029, Urusan Pilpres Dibicarakan Belakangan

Selasa, 10 Februari 2026 – 16:19 WIB
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menyebut parpolnya belum menentukan arah dukungan Pilpres 2029, karena perlu membahas secara internal.

Dia berkata demikian demi menanggapi langkah beberapa partai yang mendorong Prabowo Subianto bisa menjabat dua periode sebagai Presiden RI.

"Nasdem akan bicarakan di internal, ya," kata Saan ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (10/2).

Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan bahwa NasDem menghormati langkah partai lain mendorong Prabowo dua periode menjabat Presiden RI.

Toh, kata dia, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo yang hampir mencapai 80 persen seperti tertuang dalam temuan teranyar Indikator Politik Indonesia. 

"Tingkat kepuasan publik terhadap Pak Prabowo itu, kan, mencapai 80 persen, 79,9 itu, kan, 80 persen tingkat kepuasannya dan tingkat kepuasan itu sangat tinggi," kata dia.

Indikator pada Minggu (8/2) kemarin membeberkan survei nasional berjudul Persepsi Publik Terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka dalam survei itu menghitung tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo selama menjabat Presiden RI.

Waketum NasDem Saan Mustopa menyebut parpolnya masih perlu melaksanakan pembahasan internal terkait Pilpres 2029.

