JPNN.com - Politik - Pemilihan Umum

NasDem Jakarta Usul Ada Dapil Khusus Kepulauan Seribu, Alasannya Masuk Akal

Jumat, 24 April 2026 – 15:55 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. Foto: dok. pribadi for jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta mendorong adanya perombakan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2029.

Salah satu poin utamanya ialah pembentukan dapil khusus untuk wilayah Kepulauan Seribu.

Usulan ini muncul demi memperbaiki kualitas representasi politik dan memastikan prinsip-prinsip penataan dapil di Jakarta dijalankan secara utuh.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai, pembentukan dapil di Jakarta saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Adapun tujuh prinsip tersebut meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, kesamaan cakupan wilayah, kohesivitas, serta kesinambungan.

"Faktanya, hampir semua dapil di Jakarta masih menyisakan persoalan. Ini harus kita akui secara objektif sebagai bahan evaluasi bersama," ujar Wibi Andrino di Jakarta, Jumat (24/4).

Wibi menyoroti penggabungan wilayah Kepulauan Seribu dengan tiga kecamatan di daratan Jakarta, yakni Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading (Cikoding).

Menurutnya, penggabungan ini tidak memenuhi prinsip kohesivitas dan kesamaan cakupan wilayah.

DPW Partai NasDem DKI Jakarta mendorong ada dapil khusus Kepulauan Seribu pada Pemilu 2029.

