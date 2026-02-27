NasDem Kalbar Gelar Buka Puasa Bersama, Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat

jpnn.com - PONTIANAK – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Kalimantan Barat menggelar Diskusi Politik “Menguatkan Silaturahmi, Meneguhkan Perubahan” yang dirangkai dengan buka puasa bersama di Kantor DPW Partai NasDem Kalbar di Pontianak, Jumat (27/2).

Kegiatan yang berlangsung khidmat itu dihadiri Ketua DPW Partai NasDem Kalbar Syarief Abdullah Alkadrie, Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Kalbar Sutarmidji, para kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalbar dari Partai NasDem.

Selain kader dan pengurus partai, DPW Partai NasDem Kalbar juga mengundang ratusan anak yatim piatu dari berbagai panti asuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Syarief Abdullah Alkadrie menyerahkan tali asih sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan Ramadan.

Di temui di sela-sela kegiatan, Syarief Abdulah Alkadrie mengatakan bahwa buka puasa bersama merupakan agenda rutin setiap Ramadan.

“Selain tujuan ibadah, kita juga melakukan kegiatan sosial dan konsolidasi bersama kader. Ini bagian dari komitmen NasDem untuk terus hadir di tengah masyarakat,” kata Syarief Abdullah Alkadrie.

Anggota DPR dari Dapil I Kalbar itu juga menambahkan bahwa NasDem secara nasional juga menggelar Safari Ramadan dan bakti sosial, termasuk pasar murah dan berbagi kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan. "Jadi, semua ini kami kemas dalam rangka menyiarkan bulan Ramadan," ungkapnya.

Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan bahwa Ramadan harus dimaknai sebagai bulan pendidikan, tidak hanya sekadar menahan lapar dan dahaga.