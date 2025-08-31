Close Banner Apps JPNN.com
Nasdem Menonaktifkan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach Sebagai Anggota DPR RI

Minggu, 31 Agustus 2025 – 12:27 WIB
Nasdem Menonaktifkan Ahmad Sahroni & Nafa Urbach Sebagai Anggota DPR RI - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.

Surat keputusan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach itu diteken Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. 

Dengan keputusan itu, Sahroni dan Nafa Urbach sudah tak lagi aktif menjadi anggota DPR RI terhitung mulai Senin 1 September 2025.

"Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem," kata Hermawi di Jakarta, Minggu (31/8).

Terkait berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dia menyatakan bahwa Partai NasDem berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.

Dia juga mengatakan bahwa pernyataan para wakil rakyat yang telah menyinggung dan mencederai perasaan masyarakat merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

"Perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945," kata Hermawi.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua Komisi III DPR RI.

Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI.

TAGS   Ahmad Sahroni  Sahroni  Nafa Urbach  NasDem  DPR RI 
