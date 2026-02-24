NasDem Usul PT 7 Persen, PAN Punya Sikap Beda

jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak sepakat dengan NasDem soal ambang batas parlemen atau parlementary treshold (PT) yang diusulkan tujuh persen.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi menyebut setiap partai tentu memiliki pemikiran sendiri terkait PT.

"Hal itu logis dan wajar saja," kata dia saat menyikapi usul NasDem soal ambang batas parlemen tujuh persen melalui layanan pesan, Selasa (24/2).

Viva Yoga mengatakan PAN selalu berprinsip pada hukum, kaidah, dan norma pemilu dalam menyikapi PT.

Prinsipnya, lanjut dia, makin tinggi nilai PT membuat representasi rendah. Banyak partai peserta pemilu sulit lolos ke parlemen.

"Sebab, makin banyak suara sah nasional tidak bisa dikonversi menjadi kursi alias suara akan hilang tertelan ombak. Banyak partai peserta pemilu tidak lolos PT sehingga suara sahnya hilang," kata Viva Yoga.

Data Pemilu 2009 dengan PT 2,5 persen menyatakan suara sah nasional yang tidak dapat dikonversi sebanyak 19.047.481 buah.

Selanjutnya, Pemilu 2014 dengan PT 3,5 persen menyebabkan suara hilang sebesar 2.964.975 buah atau sekitar 2,4 persen dari total suara nasional.