JPNN.com - Politik - Parpol

NasDem Wujudkan Restorasi Indonesia Lewat Program Go Green

Jumat, 08 Agustus 2025 – 12:57 WIB
Kegiatan penanaman pohon yang digelar Partai NasDem. Dari kiri Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Siti Nurbaya, Ketua Bappilu / Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem Prananda Surya Paloh, dan Wakil Ketua Partai Nasdem Saan Mustopa usai penanaman pohon di Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, 7 Agustus 2025. Foto. dok NasDem

jpnn.com, GOWA - Partai NasDem menggelar gerakan Tanam Tumbuh Mandiri (TTM): NasDem Menanam di SMKN 5, Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Aksi ini menjadi bukti nyata komitmen gerakan Restorasi Indonesia yang tidak hanya hadir di ruang legislatif, tetapi juga bekerja di akar rumput: bersama masyarakat dan untuk lingkungan.

Sebanyak 200 pohon buah ditanam di lingkungan sekolah dan 700 bibit pohon produktif dibagikan kepada masyarakat dan struktur partai se-Sulawesi Selatan. Lebih dari 700 peserta turut ambil bagian, mulai pengurus pusat hingga daerah, siswa SMKN 5, Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga para relawan.

"Perubahan iklim Teman-Teman, Bapak-Bapak-Ibu-Ibu sekalian, sudah tidak bisa dipungkiri lagi dan sudah tidak bisa didenied ya, karena makin hari cairan es di Antartika makin meleleh, musim panas makin pendek, musim dingin makin panjang dan iklim dari pancaroba sudah tidak beratur-atur ini semua kita sudah bisa merasakan," ungkap Prananda Surya Paloh, Ketua Bappilu dan Ketua Umum Garda Pemuda NasDem.

"Maka daripada itu, menurut saya, di mata kacamata awam saya, semua kita termasuk saya, termasuk senior-senior, termasuk adik-adik, termasuk pelaku bisnis, kita perlu belajar lebih dalam tentang perubahan iklim ini," ajak Prananda Surya Paloh.

"Saya juga ingin menekankan kepada kader Partai Nasdem, sesuai dengan amanat Kongres bahwa kita adalah partai yang ramah lingkungan. Maka pada hari ini saya ingin membawa semboyan Nasdem Go Green, Nasdem Hijau. Jadi ke depan, emblem yang saya tegaskan hari ini, Nasdem Go Green, patut diingat dan dicamkan oleh Kakak-Kakak sekalian," tegas Prananda Surya Paloh.

Dalam arahannya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menekankan pentingnya kita menanam pohon untuk kelestarian dan kesejahteraan.

"Melalui penanaman pohon ini, kita ingin memulihkan ekologi sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kita bukan pertama kali ini menanam. Belum lama ini kita menanam di Salatiga dan Cianjur. Ini bagian dari solusi, bukan simbolik belaka,” tegas Saan.

Kegiatan ini turut diperkuat oleh arahan reflektif dari Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem.

