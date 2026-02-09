Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Nasib Hector Souto di Timnas Futsal Indonesia Akhirnya Ditentukan FFI

Senin, 09 Februari 2026 – 11:22 WIB
Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto saat memimpin anak asuhannya. Foto: Dokumentasi FFI Indonesia

jpnn.com - Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto akhirnya mendapat kepastian seusai malam dramatis final Piala Asia Futsal 2026. 

Hector Souto dipastikan tetap memimpin Skuad Garuda hingga agenda besar berikutnya.

Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menegaskan bahwa hasil final yang berakhir dengan kekalahan adu penalti dari Iran sama sekali tidak memengaruhi kepercayaan federasi terhadap pelatih asal Spanyol tersebut.

Menurut Michael, rencana jangka panjang sudah disusun jauh sebelum turnamen berlangsung.

"Kontrak (Hector Souto,red) sudah kami perpanjang sebenarnya sampai 2028 atau hingga Piala Dunia," ucap Michael.

FFI menilai pencapaian Timnas futsal Indonesia di ajang Piala Asia 2026 sebagai sebuah lompatan besar.

Untuk pertama kalinya, Indonesia mampu menembus partai puncak setelah sebelumnya mentok di perempat final.

Di laga final, Indonesia tampil berani menghadapi raksasa Asia, Iran.

