Nasib Kontrak Belum Jelas, Mauricio Souza Mulai Susun Strategi Baru Persija

jpnn.com - Masa depan Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza belum diputuskan setelah gagal membawa timnya meraih gelar juara Super League 2025/2026.

Namun, Souza sudah ancang-ancang menyusun daftar evaluasi agar Macan Kemayoran tidak kembali terpeleset, jika kontraknya diperpanjang.

Mauricio menegaskan Persija bukan tim yang sekadar numpang lewat di kompetisi. Baginya, klub ibu kota harus selalu hadir sebagai penantang serius dalam perebutan trofi juara setiap musim.

Pada musim debutnya bersama Persija, Mauricio memang gagal mengantar tim naik ke podium tertinggi. Tim kebanggaan The Jakmania itu harus puas finis di posisi ketiga dengan 71 poin, tertinggal dari Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda.

Meski begitu, pencapaian Persija tetap dianggap positif. Mauricio sukses membawa Macan Kemayoran mencatatkan raihan poin tertinggi sejak era Liga 1 dimulai pada 2017.

Namun, pelatih berusia 52 tahun itu tak mau pencapaian tersebut menjadi alasan untuk berpuas diri.

"Apa yang bisa kami janjikan ialah kami akan selalu memberikan yang terbaik. Persija klub besar dan setiap kali masuk ke lapangan, targetnya selalu menang," ujar Mauricio.

Dia juga mulai membongkar titik lemah yang membuat Persija gagal bersaing hingga akhir musim. Salah satu sorotan terbesar ialah performa kandang yang dinilai belum cukup garang untuk ukuran tim penantang juara.