Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Seusai Kemenag Bikin Komite Fatwa Halal, Nasib MUI Bagaimana?

Rabu, 29 Oktober 2025 – 15:00 WIB
Seusai Kemenag Bikin Komite Fatwa Halal, Nasib MUI Bagaimana? - JPNN.COM
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar soal perseteruan Ba'alawi dengan PWI Laskar Sabilillah. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) saat ini sedang menyusun pembentukan Komite Fatwa Halal. Lantas bagaimana nasib peran Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun selama ini MUI juga punya peran mengeluarkan setifikasi halal untuk makanan dan juga produk-produk lainnya.

Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag Fuad Nasar mengatakan pembentukan Komite Fatwa Halal tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran MUI, melainkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan.

Baca Juga:

“Kemenag tidak bekerja sendiri. Peran Ormas-ormas Islam sangat penting dalam mengawal sistem jaminan produk halal agar berjalan sesuai syariat dan berdampak pada ekonomi umat,” ujar Fuad dikutip Rabu (29/10).

Kemenag pun telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk menjaring masukan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam dan para pemangku kepentingan terkait mekanisme, regulasi, serta implementasi Komite Fatwa Halal.

Dalam forum tersebut juga dibahas mekanisme yang selama ini berjalan, yaitu penetapan fatwa halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dilakukan tanpa melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dengan tetap melibatkan ulama melalui Pendamping Proses Produk Halal.

Baca Juga:

Fuad menyebut untuk produk berskala besar, sertifikasi halal dilakukan melalui skema reguler, dan fatwa kehalalannya ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dia mengatakan penyusunan Komite Fatwa Halal bertujuan memperkuat kesinambungan sistem yang telah berjalan.

Kementerian Agama (Kemenag) saat ini sedang menyusun pembentukan Komite Fatwa Halal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Halal  Kemenag  MUI 
BERITA HALAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp