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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Nasib Neymar di Piala Dunia 2026 Kian Abu-Abu

Sabtu, 13 Juni 2026 – 08:19 WIB
Nasib Neymar di Piala Dunia 2026 Kian Abu-Abu - JPNN.COM
Bintang Timnas Brasil Neymar. Foto: AFP/Mauro Pimentel.

jpnn.com - Neymar kembali menjadi pusat perhatian jelang Piala Dunia 2026.

Namun, kali ini bukan karena aksi magisnya di lapangan. Sejumlah laporan terbaru menyebut proses pemulihan kondisi fisik mantan pemain Barcelona itu berjalan lebih lambat dari perkiraan.

Neymar kabarnya masih belum dapat mengikuti program latihan normal bersama tim. Situasi tersebut membuat peluangnya tampil pada pertandingan pembuka makin mengecil.

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Ada kemungkinan  penyerang yang kini berusia 34 tahun itu tidak bisa dimainkan sepanjang babak penyisihan grup.

Apabila benar terjadi, Brasil harus menjalani tiga laga awal tanpa pemain yang selama lebih dari satu dekade menjadi wajah utama Tim Samba.

Kondisi itu tidak hanya berdampak pada kekuatan tim, tetapi juga masa depan Neymar di Piala Dunia 2026.

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Selama fase grup berlangsung, Pelatih Brasil Carlo Ancelotti tentu sudah menemukan formula yang dianggap paling efektif untuk membawa timnya melangkah jauh.

Jalan Neymar untuk kembali masuk starting line up tentu akan makin terjal.

Kabar terbaru dari pemusatan latihan Brasil membuat masa depan Neymar di Piala Dunia 2026 diselimuti tanda tanya.

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TAGS   Neymar  Piala Dunia 2026  Brasil  Timnas Brasil  Piala Dunia 
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