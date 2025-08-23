Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Nasib Noel Tersangka Pemerasan, Prabowo Teken Surat Keputusan

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 08:18 WIB
Nasib Noel Tersangka Pemerasan, Prabowo Teken Surat Keputusan - JPNN.COM
Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel saat penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Noel bersama 10 tersangka lainnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menyita 15 unit kendaraan bermotor roda empat, 7 unit kendaraan bermotor roda dua. Foto : Ricardo

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tidak menunggu lama-lama merespons penetapan tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Immanuel Ebenezer Gerungan a.k.a Noel ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Nasib Noel Tersangka Pemerasan, Prabowo Teken Surat KeputusanTersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN

Baca Juga:

Keputusan KPK itu direspons Presiden Prabowo dengan langsung memberhentikan Noel dari jabatan Wamenaker.

Pencopotan Noel itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Juru Bicara Presiden RI itu menjelaskan Presiden Prabowo telah menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Noel.

Baca Juga:

"Bapak Presiden telah menandatangani putusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan," kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

Selanjutnya, kata dia, Presiden menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya oleh KPK.

Beginilah reaksi Presiden Prabowo Subianto setelah KPK umumkan penetapan tersangka Wamenaker Immanuel Ebenezer jadi tersangka. Bukan amnesti yang diberi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Immanuel Ebenezer  noel  tersangka pemerasan  KPK  OTT KPK  Prasetyo Hadi 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp