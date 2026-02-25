Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Nasib Pikap dari India, Sudah Dipesan, tetapi Didesak Dibatalkan

Rabu, 25 Februari 2026 – 08:59 WIB
Nasib Pikap dari India, Sudah Dipesan, tetapi Didesak Dibatalkan - JPNN.COM
Ilustrasi seorang pekerja sedang merakit sebuah mobil pikap. FOTO: Aloysius Jarot Nugroho/antara

jpnn.com, JAKARTA - Pemesanan 105 ribu unit kendaraan pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih menuai polemik. 

Pasalnya, pikap tersebut telah dipesan, tetapi mendadak banyak desakan untuk menundanya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mendesak pemerintah melakukan penundaan impor tersebut.

Baca Juga:

“Rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco dikutip Rabu (25/2).

Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih.

“Pak Sufmi Dasco Ahmad ada komentar katanya kemarin, kami ikuti Pak Dasco saja,” kata Purbaya.

Baca Juga:

Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas, yakni ingin menggalakkan industri dalam negeri.

“Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden posisinya clear dalam hal ini,” ujar dia.

Pemesanan 105 ribu unit kendaraan pikap dari India untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih menuai polemik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pikap  Agrinas  Bisnis  industri  purbaya 
BERITA PIKAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp