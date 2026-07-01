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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Nasib Ribuan PPPK Paruh Waktu Dipastikan Aman, tetapi Ada Syaratnya

Rabu, 01 Juli 2026 – 05:45 WIB
Nasib Ribuan PPPK Paruh Waktu Dipastikan Aman, tetapi Ada Syaratnya - JPNN.COM
ASN PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG – Nasib ribuan PPPK paruh waktu atau P3K PW di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dipastikan aman.

Kepastian terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tersebut disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru.

Herman Deru memastikan para PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Sumsel tetap bekerja.

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Namun, keberlanjutan kerja masing-masing personel PPPK Paruh Waktu, ditentukan hasil evaluasi kinerja, termasuk aspek kedisiplinan.

"Kebijakannya tetap berlanjut, tetapi secara personal tentu akan diseleksi berdasarkan kedisiplinan dan kinerja masing-masing. Jadi, yang dinilai adalah orangnya, bukan kebijakannya," kata Deru, Selasa (30/6).

Dia juga memastikan bahwa Pemprov Sumsel tidak memiliki rencana mengubah skema PPPK paruh waktu menjadi tenaga ahli daya (outsourcing).

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"Keberadaan PPPK paruh waktu masih menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dan tidak akan dialihkan ke sistem lain," kata Deru.

Lebih lanjut dikatakan, pembiayaan gaji PPPK paruh waktu hingga saat ini masih dapat ditanggung tanpa membebani kondisi fiskal APBD Sumsel.

Secara kebijakan, sudah ada kepastian nasib PPPK Paruh Waktu aman. Silakan disimak penjelasan Pak Gubernur.

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TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  Herman Deru 
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