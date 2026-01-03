Nasib Rumah Tangganya Diputus 7 Januari, Atalia Praratya Fokus Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Atalia Praratya disebut tengah menghadapi fase emosional menjelang pembacaan putusan gugatan cerainya terhadap Ridwan Kamil yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Januari 2026.

Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang, momen ini menjadi titik penentuan atas keputusan besar dalam kehidupan pribadinya.

Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa, mengungkapkan bahwa kliennya telah menyiapkan diri secara mental untuk menghadapi hasil putusan tersebut.

Meski tidak hadir langsung di ruang sidang, Atalia disebut mengikuti perkembangan perkara dengan penuh kesadaran dan ketenangan.

Menurut Debi, Atalia menunjukkan sikap konsisten dan tidak goyah menjelang hari pembacaan putusan.

Keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu diambil melalui pertimbangan panjang dan refleksi pribadi yang mendalam.

“Tidak ada perubahan, klien kami tetap pada keputusan untuk berpisah,” ujar Debi, menegaskan keteguhan sikap Atalia di tengah sorotan publik yang terus mengiringi proses perceraian tersebut.

Debi menambahkan, ketenangan yang ditunjukkan Atalia tidak lepas dari proses mediasi yang telah rampung lebih awal.