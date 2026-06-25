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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Nasib Tak Mujur Adam Przybek di Persib, Teja Paku Alam Terlalu Tangguh

Kamis, 25 Juni 2026 – 11:49 WIB
Nasib Tak Mujur Adam Przybek di Persib, Teja Paku Alam Terlalu Tangguh - JPNN.COM
Adam Przybek saat berseragam Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung resmi mengakhiri kerja sama dengan kiper asal Wales, Adam Przybek,  untuk persiapan kompetisi BRI Super League 2026/27.

Adam menjadi pemain asing keempat yang diumumkan berpisah dengan Maung Bandung pada bursa transfer kali ini.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menjelaskan , keputusan tersebut diambil setelah melalui komunikasi dan pertimbangan bersama demi kepentingan terbaik kedua belah pihak.

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Menurutnya, Adam membutuhkan kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan perkembangan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

"Setiap pemain tentu membutuhkan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Persib dan Adam bersepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama," kata Adhitia dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

"Keputusan ini diambil dengan semangat saling menghormati dan demi membuka peluang yang lebih baik bagi perjalanan kariernya ke depan," lanjutnya.

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Nasib Adam bersama Persib tidak berjalan sesuai harapan. Didatangkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kevin Ray Mendoza, kiper berusia 29 tahun itu gagal mendapatkan tempat utama di bawah mistar gawang.

Persaingan ketat dengan Teja Paku Alam menjadi salah satu faktor yang membuat kesempatan bermain Adam sangat terbatas.

Persib Bandung resmi melepas penjaga gawang asing, Adam Przybek, yang terpinggirkan sepanjang musim. Manajemen sampaikan salam hormat atas dedikasinya.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Adam Przybek  Teja Paku Alam  Bursa Transfer 
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