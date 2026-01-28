Close Banner Apps JPNN.com
Nasib Timnas Futsal Indonesia Ditentukan Lawan Kirgistan

Rabu, 28 Januari 2026 – 21:50 WIB
Nasib Timnas Futsal Indonesia Ditentukan Lawan Kirgistan - JPNN.COM
Selebrasi Rio Pangestu Putra (tengah) seusai mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Korea pada AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Laga kedua Grup A AFC Futsal 2026 akan menjadi momen krusial bagi Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Kirgistan.

Pertandingan Indonesia vs Kirgistan akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Kamis (29/1/2026).

Duel ini berpotensi menentukan langkah Skuad Garuda ke babak perempat final.

Indonesia memiliki modal besar berkat kemenangan telak 5-0 atas Korea di laga perdana.

Hasil tersebut langsung mengangkat Indonesia ke posisi teratas klasemen sementara Grup A dengan koleksi tiga poin.

Produktivitas tinggi menjadi sorotan dalam kemenangan perdana itu.

Mochammad Iqbal tampil gemilang dengan dua gol, sementara tiga gol lainnya masing-masing dicatatkan Rio Pangestu, Israr Megantara, dan Reza Gunawan.

Situasi klasemen pun menguntungkan. Indonesia memiliki poin sama dengan Irak, tetapi unggul selisih gol.

Laga kedua Grup A AFC Futsal 2026 akan menjadi momen krusial bagi Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Kirgistan.

