Nasib Timnas Futsal Indonesia Ditentukan Lawan Kirgistan
jpnn.com - Laga kedua Grup A AFC Futsal 2026 akan menjadi momen krusial bagi Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Kirgistan.
Pertandingan Indonesia vs Kirgistan akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Kamis (29/1/2026).
Duel ini berpotensi menentukan langkah Skuad Garuda ke babak perempat final.
Indonesia memiliki modal besar berkat kemenangan telak 5-0 atas Korea di laga perdana.
Hasil tersebut langsung mengangkat Indonesia ke posisi teratas klasemen sementara Grup A dengan koleksi tiga poin.
Produktivitas tinggi menjadi sorotan dalam kemenangan perdana itu.
Mochammad Iqbal tampil gemilang dengan dua gol, sementara tiga gol lainnya masing-masing dicatatkan Rio Pangestu, Israr Megantara, dan Reza Gunawan.
Situasi klasemen pun menguntungkan. Indonesia memiliki poin sama dengan Irak, tetapi unggul selisih gol.