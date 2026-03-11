Nastasya Shine Perkenalkan Tinted Sunscreen SPF 50, Ini Manfaatnya Bagi Kulit

jpnn.com, JAKARTA - Brand kecantikan, Shine Rusia menghadirkan inovasi terbaru melalui produk Tinted Sunscreen SPF 50 untuk menjawab kebutuhan kulit wajah sehat dan glowing.

Produk tersebut diklaim mampu memberikan perlindungan optimal dari paparan sinar ultraviolet (UV) sekaligus membuat wajah tampak lebih segar, glowing dan bercahaya seperti habis makeup.

Peluncuran produk Tinted Sunscreen SPF 50 diperkenalkan langsung oleh Nastasya Shine di kawasan Tangerang Selatan pada Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, Tinted Sunscreen Shine Rusia hadir sebagai solusi praktis bagi masyarakat yang menginginkan perlindungan kulit maksimal tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk berdandan.

"Tinted Sunscreen ini memberikan perlindungan optimal dari paparan sinar matahari. Tak hanya itu, kulit juga lebih glowing seperti habis makeup serta membantu menyamarkan flek dan noda hitam di wajah," ungkap Nastasya Shine.

Produk terbaru itu dilengkapi dengan Sun Protection Factor (SPF) 50, PA ++++, serta kandungan Titanium Dioxide yang berfungsi membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari.

Paparan sinar UV yang berlebihan diketahui dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya tanda-tanda penuaan dini, hingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan kulit.

Nastasya Shine menjelaskan, salah satu keunggulan utama Tinted Sunscreen Shine Rusia yakni kemudahan penggunaan. Dengan tekstur yang ringan dan tampilan akhir menyerupai makeup natural, produk ini memungkinkan penggunanya tampil segar hanya dalam hitungan detik.