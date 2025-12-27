Natal 2025, Bedah Rumah NHM Peduli Perkuat Upaya Pemerintah Hadirkan Hunian Aman & Sehat

jpnn.com, JAKARTA - NHM Peduli berkomitmen mendukung program Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta agenda pembangunan nasional di bidang perumahan dan kesejahteraan sosial.

Menjelang perayaan Natal 2025, NHM Peduli meresmikan dan menyerahkan kunci rumah layak huni kepada Ibu Yuli Meki (69), seorang janda bersama kedua cucunya yang tinggal di Desa Pediwang, Kecamatan Kao Utara.

Berdasarkan hasil penilaian lapangan Tim NHM Peduli, kondisi rumah Ibu Yuli sebelumnya tergolong tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius. Melalui Program Bedah Rumah, NHM Peduli membantu menghadirkan hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Upaya ini sejalan dengan program Rumah Layak Huni yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sekaligus mendukung visi pembangunan nasional yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Baca Juga: NHM Dorong Harmoni Sosial Lewat Peresmian Gereja Pusat GMIH di Tobelo

Serah terima kunci rumah dilaksanakan pada Selasa (23/12/25) dihadiri oleh Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan, M Irwan Malaka serta seluruh tim NHM Peduli, Camat Kao Utara yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian, Mince Pelo, Kepala Desa Pediwang, Dorteis B. Tobeoto, BPD, Tokoh Agama dan Perwakilan Masyarakat. Rumah tersebut kini dapat ditempati Ibu Yuli bersama dua orang cucunya.

Selama ini, Yuli merawat kedua cucunya setelah ayah mereka meninggal dunia, sementara sang ibunya telah membangun rumah tangga baru. Kehadiran rumah yang layak diharapkan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan keluarga kecil tersebut.

Rumah Yuli merupakan unit ke-155 yang telah dibangun dan direnovasi melalui program Bedah Rumah NHM Peduli yang dilaksanakan sejak 2021 di 83 desa lingkar tambang.

Pencapaian ini mencerminkan konsistensi NHM dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan serta memperluas manfaat kehadiran perusahaan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan NHM, Irwan Malaka, mengapresiasi dedikasi dan semangat gotong royong Tim NHM Peduli sehingga proses renovasi dapat diselesaikan tepat waktu.