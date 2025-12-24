Natal 2025: Gubernur Dedi Mulyadi Serukan Cinta Kasih untuk Alam

Rabu, 24 Desember 2025 – 19:23 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaknai perayaan Natal 2025, sebagai momentum seluruh umat introspeksi diri demi menyelamatkan alam yang makin rusak.

Pesan itu disampaikan Dedi di hadapan ribuan jemaat ibadah misa Natal 2025 di Gereja Katedral St. Petrus, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (24/12) malam.

Dedi mengatakan pesan damai dan cinta kasih yang digaungkan saat perayaan Natal, bisa dimaknai dalam banyak hal.

Salah satu yang dia dorong adalah menyelamatkan bumi dari kerusakan yang menyebabkan bencana.

Kerusakan alam ini jadi sorotan Dedi, mengingat Jawa Barat digempur banyak bencana menjelang pergantian tahun.

"Pesannya adalah Natal membawa kedamaian, Natal membawa cinta kasih, cinta kasihnya bukan sekadar cinta sesama manusia, tetapi juga pada alam," kata Dedi.

"Hari ini alam kita menangis, perlu pohon yang tumbuh, perlu sungai yang jernih," lanjutnya.

Dia berharap Indonesia dihindarkan dari perbuatan serakah oknum-oknum tak bertanggung jawab.