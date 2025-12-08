Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Natal di PIK Icon Kian Seru, Bertabur Hadiah dan Hujan Salju Setiap Minggu

Senin, 08 Desember 2025 – 14:58 WIB
Natal di PIK Icon Kian Seru, Bertabur Hadiah dan Hujan Salju Setiap Minggu - JPNN.COM
Show Unit PIK Icon di Golf Island pun menjadi pusat keramaian baru dengan rangkaian acara “Christmas Carol – Meet and Greet with Santa Claus – Enjoy The Snow!" FOTO: dok Agung Sedayu Group

jpnn.com, JAKARTA - Kemeriahan momen Natal di Pantai Indah Kapuk (PIK) makin terasa sejak awal Desember. 

Show Unit PIK Icon di Golf Island pun menjadi pusat keramaian baru dengan rangkaian acara “Christmas Carol – Meet and Greet with Santa Claus – Enjoy The Snow!” yang digelar setiap hari Minggu sepanjang Desember 2025.

Begitu memasuki area show unit, pengunjung langsung disambut dekorasi Natal dan dentingan lagu-lagu klasik.

Baca Juga:

Namun, yang paling ditunggu selalu sama: hujan salju yang turun empat kali setiap sore—pukul 17.00, 18.00, 19.00, dan 20.00 WIB. 

Anak-anak berlari mengejar salju, sementara orang dewasa sibuk merekam momen untuk dibagikan ke media sosial.

Rangkaian acara ini hadir pada 7, 14, 20–21, 28, dan 30 Desember 2025. 

Baca Juga:

Selain snowfall, beragam aktivitas lain juga disiapkan, mulai dari Christmas Carol, sesi foto bareng Sinterklas, sampai Pawrent & Anabul Fashion Show yang selalu mengundang tawa.

Pembeli unit di PIK Icon juga berkesempatan memutar spin wheel berhadiah voucher ratusan juta rupiah dari MAP, Informa, IKEA, Frank & Co., hingga Electronic City. Tidak ketinggalan, pengunjung bisa menikmati es krim Häagen-Dazs gratis yang biasanya cepat habis karena jadi favorit semua umur.

Show Unit PIK Icon di Golf Island pun menjadi pusat keramaian baru dengan rangkaian acara “Christmas Carol – Meet and Greet with Santa Claus – Enjoy The Snow!

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK  salju  Agung Sedayu Group  Natal 
BERITA PIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp