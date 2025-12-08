Natal di PIK Icon Kian Seru, Bertabur Hadiah dan Hujan Salju Setiap Minggu

Senin, 08 Desember 2025 – 14:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kemeriahan momen Natal di Pantai Indah Kapuk (PIK) makin terasa sejak awal Desember.

Show Unit PIK Icon di Golf Island pun menjadi pusat keramaian baru dengan rangkaian acara “Christmas Carol – Meet and Greet with Santa Claus – Enjoy The Snow!” yang digelar setiap hari Minggu sepanjang Desember 2025.

Begitu memasuki area show unit, pengunjung langsung disambut dekorasi Natal dan dentingan lagu-lagu klasik.

Namun, yang paling ditunggu selalu sama: hujan salju yang turun empat kali setiap sore—pukul 17.00, 18.00, 19.00, dan 20.00 WIB.

Anak-anak berlari mengejar salju, sementara orang dewasa sibuk merekam momen untuk dibagikan ke media sosial.

Rangkaian acara ini hadir pada 7, 14, 20–21, 28, dan 30 Desember 2025.

Selain snowfall, beragam aktivitas lain juga disiapkan, mulai dari Christmas Carol, sesi foto bareng Sinterklas, sampai Pawrent & Anabul Fashion Show yang selalu mengundang tawa.

Pembeli unit di PIK Icon juga berkesempatan memutar spin wheel berhadiah voucher ratusan juta rupiah dari MAP, Informa, IKEA, Frank & Co., hingga Electronic City. Tidak ketinggalan, pengunjung bisa menikmati es krim Häagen-Dazs gratis yang biasanya cepat habis karena jadi favorit semua umur.