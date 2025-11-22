Natal Nasional 2025 untuk Palestina, GMKI: Ini Persoalan Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Hari Natal Nasional 2025 akan berlangsung Stadion Tenis Indoor pada 5 Januari 2026.

Natal nasional 2025 akan dilaksanakan secara sederhana, berdampak dan menekankan aksi sosial untuk membantu masyarakat.

Ketua Umum Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait menyampaikan persembahan perayaan Natal Nasional 2025 akan diberikan untuk kemanusiaan Palestina.

Ketua Umum PP GMKI sekaligus panitia Natal Nasional 2025 Prima Surbakti mendukung langkah Maruarar atau Ara dan mengajak seluruh umat kristiani khususnya mahasiswa Kristen di Indonesia mendukung solidaritas untuk Palestina dan ikut serta menjaga perdamaian dunia.

"Solidaritas untuk Palestina bukan persoalan agama, melainkan kemanusiaan," kata Prima dalam keterangannya, Sabtu (22/11).

Prima menyampaikan perayaan Natal Nasional 2025 akan mengundang sekaligus memberikan bantuan kepada 500 koster, 500 guru sekolah minggu, 500 guru agama, dan 500 anak panti asuhan dan difabel.

Lebih lanjut, Prima menyampaikan akan dilaksanakan bakti sosial dengan membagikan paket sembako dan bantuan pendidikan sebesar Rp 10 miliar di berbagai wilayah Indonesia, melibatkan UMKM sekaligus memberdayakan talenta lokal dari dana hasil gotong royong berbagi pihak tanpa membebankan APBN dan BUMN.

"Kita rayakan Natal Nasional 2025 penuh makna bagi seluruh umat manusia," kata Prima. (rhs/jpnn)