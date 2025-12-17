Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Nataru 2025/2026, Pertamina Siagakan Layanan 24 Jam, Banyak Promo Menarik

Rabu, 17 Desember 2025 – 20:00 WIB
Nataru 2025/2026, Pertamina Siagakan Layanan 24 Jam, Banyak Promo Menarik
Melalui pembentukan Satgas Nataru yang bertugas mulai 12 November 2025 hingga 11 Januari 2026, Pertamina menjamin ketersediaan BBM, LPG, dan Avtur bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan kesiapan energi dan layanan prima guna menyambut masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Melalui pembentukan Satgas Nataru yang bertugas mulai 12 November 2025 hingga 11 Januari 2026, Pertamina menjamin ketersediaan BBM, LPG, dan Avtur bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kesiapan Pasokan Energi

Menghadapi potensi lonjakan perjalanan, Pertamina memproyeksikan kenaikan permintaan pada produk Gasoline (Pertalite dan Pertamax Series) sebesar 6,9% hingga 7,5% dibandingkan konsumsi normal. 

"Kenaikan juga diprediksi terjadi pada sektor transportasi udara, dengan permintaan Avtur yang diperkirakan naik sekitar 1,03% seiring tingginya aktivitas penerbangan liburan," kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Freddy Anwar di Jakarta, Rabu (17/12).

Dia melanjutkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina telah melakukan built-up stok BBM di SPBU sejak H-14. Infrastruktur di Jawa Bagian Barat telah disiagakan penuh, mencakup:

 * 1.626 SPBU dan 475 Pertashop.

 * 1.668 Agen LPG PSO dan 252 Agen LPG NPSO.

 * 5 Aviation Fuel Terminal (AFT) untuk kebutuhan maskapai.

Pertamina Patra Niaga menyiagakan layanan 24 jam menjelang Nataru 2025/2026, selain itu banyak promo menarik. Berikut informasinya.

