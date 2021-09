Natasha Wilona Jawab Kabar Balikan dengan Verrell Bramasta

Selasa, 07 September 2021 – 21:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Natasha Wilona menanggapi kabar dirinya kembali menjalin hubungan asmara alias balikan dengan Verrell Bramasta.

Dia menegaskan bahwa tidak ada cinta lama bersemi kembali (CLBK) di antara mereka.

"Enggak," kata Natasha Wilona di kawasan Menteng Jakarta Pusat baru-baru ini.

Cewek 22 tahun itu mengatakan dirinya dan Verrell tidak ada hubungan spesial.

Menurut Natasha Wilona, kedekatan mereka hanya sebatas kawan yang membuat konten bersama.

"Meski aku sudah putus sama Verrell, kami tetap keep in touch," jelas pemain series Little Mom itu.



Natasha Wilona dan Verrell Bramasta pernah menjalin hubungan asmara.

Setelah beberapa tahun pacaran, Natasha Wilona dan Verrell Bramasta putus pada 2019 lalu. (ded/jpnn)