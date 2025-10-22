Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Nathalie Holscher Ungkap Tantangan Debut Lewat Film Danyang Wingit Jumat Kliwon

Rabu, 22 Oktober 2025 – 04:09 WIB
Aktris Nathalie Holscher di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nathalie Holscher melebarkan sayapnya di industri hiburan tanah Air, dengan menjajal dunia perfilman.

Dia debut di layar lebar melalui film horor berjudul Danyang Wingit Jumat Kliwon.

"Di sini tuh adalah film debut pertama aku sebenarnya dan di debut pertama aku ini adalah film horor begitu. Jadi, sekalinya film pertama, filmnya horor sekalian begitu. Jadi, yang langsung yang susah-susah," ujar Nathalie Holscher di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Putri Kusuma Ratih, putri kerajaan yang memiliki kisah kelam, dan berharap kejadian itu tak lagi terulang.

Nathalie Holscher lantas mengungkapkan tantangannya dalam melakoni karakter dalam film Danyang Wingit Jumat Kliwon.

Selain harus menjalani syuting hingga subuh, dia juga perlu menghapalkan sinden.

"Tantangannya syutingnya sampai subuh ya, karena ngapalin nyindennya itu. Karena aku, kan, bukan orang Jawa ya. Mantra sama nyindennya itu kan, ke bahasa Jawanya juga susah, kan," ucap Nathalie Holscher.

"Jadi, kami belajar dari situ dulu, pelan-pelan sama nyindennya juga," sambungnya.

TAGS   Film Danyang Wingit Jumat Kliwon  Nathalie Holscher  film  film horor 

