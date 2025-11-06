Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

National Technology Summit: Linknet Tegaskan Model Kolaborasi Memperluas Akses Internet

Kamis, 06 November 2025 – 20:00 WIB
Di hari terakhir National Technology Summit 2025, Linknet menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem konektivitas nasional berbasis kolaborasi. Foto dok. NTS 2025

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian National Technology Summit 2025 resmi ditutup hari ini setelah menghadirkan diskusi lintas sektor terkait konektivitas berkelanjutan, digitalisasi inklusif, dan sinergi industri teknologi di Indonesia.

Sebagai bentuk penguatan ekosistem digital nasional, National Technology Summit 2025 diselenggarakan melalui kolaborasi Linknet bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Pada hari terakhir National Technology Summit 2025, Linknet menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem konektivitas nasional berbasis kolaborasi.

Linknet menyoroti pentingnya perluasan jaringan internet rumah (home broadband) di Indonesia yang dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan besar, terutama di luar wilayah urban dan pulau Jawa.

Menurut data yang dipaparkan dalam sesi diskusi, akses internet di Indonesia masih didominasi penggunaan mobile, sementara kebutuhan koneksi berbasis fiber makin meningkat seiring adopsi layanan digital yang membutuhkan stabilitas dan kapasitas lebih tinggi.

“Tantangan utama infrastruktur digital di Indonesia bukan hanya teknologi, tetapi geografi. Dengan 70 persen wilayah berupa lautan, membangun konektivitas rumah ke rumah tidak bisa dilakukan sendirian. Karena itu kami memilih model kolaborasi, bukan kompetisi,” ujar Chief Technology and Network Officer Linknet, Erick Satya Arianto kepada Media, Kamis (6/11).

Erick menjelaskan Linknet kini berfokus sebagai penyedia infrastruktur yang dapat dimanfaatkan para penyelenggara layanan internet (ISP).

Sementara itu, ISP berperan menangani produk, layanan pelanggan, dan penetrasi pasar di wilayah masing-masing.

