Natura Perisa Aroma Raih Penghargaan Paramakarya 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Natura Perisa Aroma (NPA) meraih Penghargaan Paramakarya 2025 untuk Kategori Perusahaan Besar dalam ajang Naker Award 2025 pada Senin (8/12).

Paramakarya merupakan penghargaan nasional tertinggi di bidang produktivitas yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang mampu menunjukkan peningkatan dan konsistensi produktivitas secara berkelanjutan.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan dengan kinerja unggul dalam inovasi, efisiensi energi, kualitas proses, dan kontribusi pada kesejahteraan tenaga kerja.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Managing Director PT Natura Perisa Aroma, Billy Laurence, dan diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

“Paramakarya 2025 bukan sekadar penghargaan, tetapi pengingat agar kami terus bergerak maju. NPA akan terus memperkuat budaya kerja yang inovatif, bertanggung jawab, serta memastikan pertumbuhan perusahaan berjalan seiring dengan kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Billy.

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri pengolahan rempah, minyak atsiri, dan penyedia layanan laboratorium berstandar Internasional, NPA menempatkan inovasi, efisiensi proses, dan keberlanjutan sebagai pilar operasional.

NPA terus mengembangkan sistem produksi yang higienis, presisi tinggi, serta berbasis teknologi untuk menjamin mutu produk dan konsistensi pasokan bagi pelanggan industri di dalam dan luar negeri.

“Penghargaan ini menjadi penutup tahun yang sangat membanggakan bagi kami. Ini bukti nyata bahwa dedikasi NPA dalam industri rempah, minyak atsiri, serta laboratorium penguji produk telah diakui secara nasional dan berstandar internasional. Kami akan terus menjaga standar mutu dan produktivitas untuk membawa nama Indonesia semakin kuat di pasar global,” seru Billy.(chi/jpnn)