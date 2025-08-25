Naturalisasi Ngebut! Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Segera Perkuat Timnas Indonesia?

jpnn.com - Proses naturalisasi dua pemain keturunan, Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra, akhirnya memasuki tahap baru.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa berkas keduanya kini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berkas Naturalisasi Miliano dan Mauro Usdah di Tangan DPR

Menurut Arya, tahapan demi tahapan sudah dilalui, mulai dari Menpora, Menteri Hukum, hingga Menteri Sekretaris Negara, sebelum akhirnya sampai ke meja Presiden. Kini, berkas sudah di tangan DPR untuk ditindaklanjuti.

"Sekarang posisi ada di DPR. Jadi Pak Prabowo, Pak Presiden, kemarin dari Menpora, kemudian juga Menkum Pak Suparman, ke Menteri Sekretaris Negara, habis itu sudah ke Pak Presiden dan sudah kirim kemarin ke DPR," kata Arya di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Dia berharap proses di DPR tidak memakan waktu lama. Arya optimistis dalam satu atau dua hari ke depan, surat resmi akan diterima anggota dewan agar proses naturalisasi Miliano dan Zijlstra bisa terus berjalan.

"Mudah-mudahan dalam waktu satu hari, dua hari ke depan, teman-teman DPR sudah terima suratnya semua, mudah-mudahan berproses," ujarnya menambahkan.

Terkait pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI), Arya juga berharap bisa dilakukan sesegera mungkin. Dengan begitu, keduanya bisa segera dipastikan memperkuat Garuda di level internasional.

"Kalau sesuai jadwal sih mudah-mudahan secepatnya," ucap Arya.