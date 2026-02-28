Naysilla Mirdad Rela Potong Rambut Demi Kapal Terbang

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Naysilla Mirdad kini tengah disibukkan dengan proyek film terbarunya yang berjudul Kapal Terbang.

Berperan sebagai pramugari, dia mengaku harus melakukan transformasi penampilan yang cukup signifikan demi menghidupkan suasana dalam film yang mengambil latar waktu era 1980-an.

Naysilla Mirdad mengatakan bahwa penampilan di era tersebut sangat berbeda dengan kekinian.

"Penampilan era tahun 80-an tuh sangat berbeda ya dengan style tahun sekarang gitu. Aku di sini mungkin mewakili para pramugari, di sini ada Pam, ada Asyila juga. Kami, kan seragaman bertiga begitu. Dan seragamnya seragam pramugari yang memang menyesuaikan tahun tersebut," kata Naysilla Mirdad di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan, Jumat (27/2).

Demi perannya tersebut, perempuan berusia 37 tahun itu bahkan harus menyesuaikan riasan wajah dan gaya rambut untuk karakter yang diperankannya tersebut.

Naysilla Mirdad bersama pemeran lainnya sampai harus memotong rambut demi memberikan penampilan yang maksimal.

"Kalau dari aku sendiri, yang jauh lebih menarik adalah gaya rambut dan makeupnya. Karena gaya rambut dan makeup kamu itu sangat menyesuaikan di era tahun 80-an. Kami bertiga sampai potong rambut,," tuturnya.

Walau demikian, adik Nana Mirdad itu tidak merasa keberatan lantaran harus menyesuaikan penampilan.