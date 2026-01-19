Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ndarboy Genk Rilis Tak Kancani, Terinspirasi Spirit Seniman Difabel

Senin, 19 Januari 2026 – 12:22 WIB
Ndarboy Genk Rilis Tak Kancani, Terinspirasi Spirit Seniman Difabel - JPNN.COM
Ndarboy Genk. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ndarboy Genk merayakan ulang tahun ke-31 dengan merilis lagu terbaru yang bertitel Tak Kancani.

Lagu reflektif dan penuh makna itu sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital sejak 14 Januari 2026.

Tak Kancani bukan ditujukan sebagai selebrasi, melainkan sebagai hadiah untuk menemani pendengar Ndarboy Genk dalam situasi apa pun, terutama saat berada dalam kondisi sulit.

Baca Juga:

Adapun Tak Kancani merupakan lagu yang lahir dari kegelisahan personal Ndarboy Genk setelah perjumpaan dengan teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta.

Dari sana, dia justru menemukan cermin yang memantulkan ulang cara dirinya memandang hidup dan berkarya.

“Saya sering lihat teman-teman tunanetra ngamen, penghasilannya tidak menentu, tetapi mereka bisa menikmati hidupnya, selalu ceria. Lantas saya melihat diri sendiri yang mungkin masih sering mengeluh. Dari situ saya tersadar tentang spirit dan ketulusan dalam bermusik dan kemudian saya tuangkan ke dalam lagu ini,” kata Ndarboy Genk.

Baca Juga:

Dalam single Tak Kancani, Ndarboy Genk menggandeng musisi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi.

Dia bersama Fauzi terlibat dalam proses kreatif yang intens. Fauzi bahkan menunjukkan kepiawaian dalam meramu musik dengan banyak memberi masukan soal aransemen musik.

Penyanyi Ndarboy Genk merayakan ulang tahun ke-31 dengan merilis lagu terbaru yang bertitel Tak Kancani.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ndarboy Genk  single baru Ndarboy Genk  Lagu Ndarboy Genk  Fauzi Haidi  Difabel 
BERITA NDARBOY GENK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp