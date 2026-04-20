Ndhank Eks Gitaris Stinky Meninggal Dunia, Sempat Alami Stroke Ringan

Senin, 20 April 2026 – 13:42 WIB

jpnn.com - Mantan gitaris Stinky, Ndhank Surahman Hartono dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (18/4).

Kembaran Ndhank, Edo Surahim mengungkapkan bahwa saudaranya itu sempat menjalani perawatan sebelum mengembuskan napas terakhirnya.

"Itu dirawat baru tiga hari," ujar Edo Surahim saat dihubungi awak media, Minggu (19/4).

Dia menuturkan, eks gitaris Stinky itu sempat mengalami stroke ringan.

"Awalnya stroke ringan, terakhir sebelum meninggal pembuluh di otak pecah," kata Edo.

Mendiang Ndhank Surahman Hartono bakal dimakamkan di Manado.

Namun mengenai informasi lebih lanjut, Edo mengaku masih menunggu konfirmasi dari istri mendiang Ndhank.

"Si Manado, kapannya saya masih tunggu konfirmasi dari istrinya," tuturnya.