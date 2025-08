Neck Deep Segera Hadirkan Album Versi Deluxe, Ini Jadi Pembeda

jpnn.com, INGGRIS - Band pop-punk asal Inggris, Neck Deep, mengumumkan jadwal peluncuran versi deluxe dari album self-titled.

Album deluxe tersebut akan dirilis pada 12 September 2025 mendatang melalui Hopeless Records, dan memuat empat lagu tambahan serta artwork terbaru.

Versi itu juga bakal menampilkan dua rekaman live dari Neck Deep, sekaligus menjadi pertama kali lagu favorit penggemar seperti STFU dan You Should See Me Now tersedia dalam format vinyl.

Album self-titled Neck Deep yang dirilis tahun lalu merangkum semua kelebihan yang telah dikembangkan sepanjang karier musik, dengan intensitas yang ditingkatkan ke level maksimal.

Dari gebrakan penuh semangat dalam lagu Dumbstruck Dumbf**k dan energi liar pada Sort Yourself Out, hingga kedalaman lirik puitis dalam They May Not Mean To (But They Do).

Album Neck Deep tersebut memang menghadirkan lagu untuk hampir setiap suasana.

Dalam lebih dari satu dekade sejak terbentuk di kamar kosong milik keluarga Barlow di Wrexham, Wales, banyak hal telah berubah bagi Neck Deep.

Dari awal yang penuh semangat dan idealisme khas remaja, Neck Deep kini menjadi salah satu nama terbesar dalam ekspor musik rock Inggris ke ranah global, masuk daftar top 5 di tangga lagu di AS dan Inggris, tur keliling dunia, lagu-lagu viral, serta satu miliar streams.