Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Negara Arab Mengecam Genosida Israel di Gaza

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 19:00 WIB
Negara Arab Mengecam Genosida Israel di Gaza - JPNN.COM
Warga Palestina mencari makanan di Kota Gaza, Jumat (25/7). Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters

jpnn.com - ISTANBUL - Negara Arab mengecam genosida Israel di wilayah Gaza, Palestina.

Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Dewan Kerja Sama Telik (GCC) mengecam Israel atas kejahatan beratnya terhadap warga sipil yang kelaparan di Gaza.

Negara-negara tersebut menyerukan intervensi internasional mendesak setelah kelaparan secara resmi dinyatakan telah terjadi di Gaza.

Baca Juga:

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (22/8), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga sipil di Gaza, dan menggambarkan kelaparan tersebut sebagai “noda pada hati nurani kemanusiaan”.

Kemlu Arab Saudi itu menyatakan bahwa kelaparan, sebagaimana dinyatakan Sistem pemantauan kelaparan global, Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang didukung PBB, merupakan akibat langsung dari kejahatan sistematis militer Israel, termasuk menghalangi bantuan kemanusiaan dan pengusiran paksa warga sipil yang terkepung.

“Kerajaan Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam menyusul laporan IPC dan pernyataan resmi tentang kelaparan di Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Baca Juga:

“Kejahatan yang terus berlanjut tanpa adanya pencegahan ataupun akuntabilitas merupakan aib bagi komunitas internasional,” tambahnya.

Riyadh mengutuk apa yang disebutnya “kejahatan genosida berulang” oleh militer Israel dan menyerukan komunitas internasional, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah mendesak guna menghentikan kelaparan dan perang pemusnahan Israel terhadap rakyat Palestina.

Negara Arab mengecam genosida Israel di wilayah Gaza. Negara-negara tersebut menyerukan intervensi internasional.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   genosida Israel  Negara Arab  Gaza  Palestina  kecam israel 
BERITA GENOSIDA ISRAEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp