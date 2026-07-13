Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Negara Diminta Beri Pendampingan Holistik kepada Anak Korban Kekerasan Seksual

Senin, 13 Juli 2026 – 19:23 WIB
Negara Diminta Beri Pendampingan Holistik kepada Anak Korban Kekerasan Seksual - JPNN.COM
Ilustrasi kekerasan pada anak. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mendorong penerapan restitusi secara maksimal bagi anak-anak korban eksploitasi seksual dalam kasus di Cibitung, Bekasi dan Lokasari, Jakarta Barat menuai apresiasi.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina menilai upaya itu merupakan bagian penting dari pemenuhan hak korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku dengan menyita harta.

Di siai lain, Selly mengingatkan pemulihan terhadap anak korban tidak boleh berhenti pada pemberian ganti rugi materiil. 

Baca Juga:

Negara memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu memastikan setiap anak memperoleh rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, keberlanjutan pendidikan.

“Pendampingan jangka panjang hingga mampu menjalani kehidupan secara normal," kata Selly, Senin (13/7).

Diketahui sepekan terakhir Polisi membongkar eksploitasi seksual anak di dua tempat terpisah, yaitu Cibitung Bekasi dan Lokasari Tamansari, Jakarta Barat. Dari tempat itu pekerja seks komersial (PSK) anak berhasil diselamatkan bersama dengan diamankannya sejumlah mucikari. 

Baca Juga:

Melihat kondisi ini, Selly Gantina melihat jika eksploitasi seksual terhadap anak masih terjadi karena adanya celah dalam sistem perlindungan anak. 

Lemahnya pengawasan terhadap lingkungan yang berisiko, rendahnya deteksi dini terhadap anak-anak rentan, serta belum optimalnya sinergi antarinstansi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Negara memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu memastikan setiap anak memperoleh rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, keberlanjutan pendidika

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perlindungan anak  anak  Kekerasan Seksual  PDI Perjuangan 
BERITA PERLINDUNGAN ANAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp