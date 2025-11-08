Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Negara Mayoritas Muslim Ini Ingin Bersahabat dengan Israel, Hamas Mencak-Mencak

Sabtu, 08 November 2025 – 21:39 WIB
Ilustrasi - Kelompok Hamas. (ANTARA/Anadolu/py)

jpnn.com - Hamas mengecam upaya Kazakhstan memulihkan hubungan dengan Israel dengan bergabung dalam Perjanjian Abraham (Abraham Accords).

Dalam pernyataannya yang dirilis pada Jumat (7/11), kelompok perlawanan Palestina itu menyebut langkah Kazakhstan itu sebagai pembenaran atas tindakan Israel yang telah menewaskan lebih dari 68.800 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023.

"Deklarasi Kazakhstan untuk bergabung dengan Abraham Accords dan memperkuat hubungan dengan entitas kriminal Zionis [Israel] adalah langkah yang tidak bisa diterima dan memalukan," kata Hamas.

Kantor Presiden Kazakhstan sebelumnya membenarkan rencana negara dengan populasi 69 persen muslim itu untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham sebagai bagian dari kebijakan luar negeri.

Presiden AS Donald Trump kemudian secara resmi mengumumkan bahwa Kazakhstan akan bergabung dengan negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel.

Hubungan diplomatik Kazakhstan-Israel telah terjalin sejak 1992, yang diperkuat melalui kunjungan pejabat tinggi dan kedutaan besar kedua negara.

Pada 2020, AS meluncurkan proses untuk memulihkan hubungan Israel-Arab dan menandatangani serangkaian dokumen yang dikenal sebagai Abraham Accords. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko bergabung dalam perjanjian itu.

Gedung Putih telah mengungkapkan keinginan agar lebih banyak negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel selama masa jabatan kedua Trump sebagai presiden. (ant/dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

Israel  Kazakhstan  Hubungan Diplomatik  Hamas 
