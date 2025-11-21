Negatifa Segera Menjajal Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore punk/powerviolence asal Jakarta, Negatifa akan menggelar tur Jepang bertajuk Violence Across Japan Tour 2026.

Tur yang diadakan pada 13-21 Januari 2026 itu bakal menjadi debut show Negatifa di 4 kota besar Jepang, yaitu Osaka, Yokohama, Nagoya, dan Tokyo.

Dalam Violence Across Japan Tour 2026, Negatifa siap menjajal Jepang selama 9 hari dengan 5 titik. Memulai pertunjukan di Osaka, lanjut ke Yokohama, lalu ke Nagoya, dan berakhir di 2 titik di Tokyo.

"Kami mau promo sebenarnya, memperkenalkan Negatifa, juga promo debut CD yang akan dirilis di Jepang," kata Arian13, vokalis Negatifa, kepada JPNN.com, Jumat (21/11).

Tur yang dijalani oleh band beranggotakan itu Darma (gitar), Epik (drum), Arian13 (vokal), dan Dimas (bass) itu diselenggarakan oleh label lokal asal Nagoya, Karasu Killer Records.

Negatifa bakal bermain bersama band-band hardcore punk terbaik Jepang seperti Death Side, Kandarivas, Rocky & The Sweden, Fight It Out, Crucial Section, dan lainnya.

Artwork untuk poster tur itu dikerjakan oleh Akihiko Sugimoto a.k.a. Sugi, seorang seniman/ilustrator Jepang legendaris yang sering mengerjakan artwork untuk band-band hardcore dan metal dunia.

Karasu Killer Records selaku organizer tur juga akan merilis debut mini album Negatifa untuk didistribusikan di Jepang pada Desember 2025, setelah Grimloc Records merilis debut mini album self titled dalam format CD dan kaset di Indonesia.