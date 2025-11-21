Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Negatifa Segera Menjajal Jepang

Jumat, 21 November 2025 – 14:14 WIB
Negatifa Segera Menjajal Jepang - JPNN.COM
Negatifa saat tampil di Rossi Musik, Fatmawati, Jakarta Selatan pada 22 Mei 2025. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore punk/powerviolence asal Jakarta, Negatifa akan menggelar tur Jepang bertajuk Violence Across Japan Tour 2026.

Tur yang diadakan pada 13-21 Januari 2026 itu bakal menjadi debut show Negatifa di 4 kota besar Jepang, yaitu Osaka, Yokohama, Nagoya, dan Tokyo.

Dalam Violence Across Japan Tour 2026, Negatifa siap menjajal Jepang selama 9 hari dengan 5 titik. Memulai pertunjukan di Osaka, lanjut ke Yokohama, lalu ke Nagoya, dan berakhir di 2 titik di Tokyo.

Baca Juga:

"Kami mau promo sebenarnya, memperkenalkan Negatifa, juga promo debut CD yang akan dirilis di Jepang," kata Arian13, vokalis Negatifa, kepada JPNN.com, Jumat (21/11).

Tur yang dijalani oleh band beranggotakan itu Darma (gitar), Epik (drum), Arian13 (vokal), dan Dimas (bass) itu diselenggarakan oleh label lokal asal Nagoya, Karasu Killer Records.

Negatifa bakal bermain bersama band-band hardcore punk terbaik Jepang seperti Death Side, Kandarivas, Rocky & The Sweden, Fight It Out, Crucial Section, dan lainnya.

Baca Juga:

Artwork untuk poster tur itu dikerjakan oleh Akihiko Sugimoto a.k.a. Sugi, seorang seniman/ilustrator Jepang legendaris yang sering mengerjakan artwork untuk band-band hardcore dan metal dunia.

Karasu Killer Records selaku organizer tur juga akan merilis debut mini album Negatifa untuk didistribusikan di Jepang pada Desember 2025, setelah Grimloc Records merilis debut mini album self titled dalam format CD dan kaset di Indonesia.

Band hardcore punk/powerviolence asal Jakarta, Negatifa akan menggelar tur Jepang bertajuk Violence Across Japan Tour 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Negatifa  Band Negatifa  Album Negatifa  Negatifa Tur Jepang  Arian13 
BERITA NEGATIFA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp