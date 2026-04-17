Nego Kontrak dengan Persib, Bojan Hodak Keluarkan Daftar Tuntutan

Jumat, 17 April 2026 – 16:16 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Di tengah tarik-ulur kontrak baru bersama Persib Bandung, Pelatih Bojan Hodak justru melontarkan harapan besar untuk petahana Super League itu.

Bukan soal gaji atau durasi kerja sama, pria plontos dari Kroasia itu menyoroti hal mendasar yang dinilai masih menghambat laju tim, yaitu fasilitas.

Hodak secara blak-blakan menyinggung kondisi lapangan latihan Persib yang masih jauh dari kata ideal.

Saat ini, tim berlatih di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tetapi menurutnya standar tersebut belum cukup untuk mendorong performa maksimal.

“Saya selalu berusaha meningkatkan standar latihan, karena itu yang kami butuhkan. Pemain butuh standar yang lebih baik. Di seluruh Indonesia,” ujar Hodak.

Dia menekankan kualitas lapangan bukan sekadar estetika, tetapi berkaitan langsung dengan kondisi fisik pemain.

“Kualitas lapangan latihan juga harus ditingkatkan. Lapangan kami tidak buruk, tetapi masih bisa lebih baik karena itu berpengaruh pada minimnya cedera,” katanya.

Tak hanya soal lapangan, Hodak juga menguliti kekurangan lain yang dianggap krusial, yakni fasilitas gym dan medis. Menurutnya, dua aspek ini menjadi kunci menjaga konsistensi tim sepanjang musim.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tampaknya bakal dapat kontrak baru, begini permintaanya...

TAGS   Persib  Hodak  Bojan Hodak  Super League 
