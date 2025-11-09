Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

NEKAROMA Perkuat Kolaborasi Industri Atsiri di KNMA XIII Manado 2025

Minggu, 09 November 2025 – 03:41 WIB
NEKAROMA Perkuat Kolaborasi Industri Atsiri di KNMA XIII Manado 2025 - JPNN.COM
PT Natura Perisa Aroma (NPA) melalui merek NEKAROMA berpartisipasi dalam rangkaian Konferensi Nasional Minyak Atsiri (KNMA) XIII yang digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada 26–28 Oktober 2025. Foto dok NPA

jpnn.com, MANADO - PT Natura Perisa Aroma (NPA) melalui merek NEKAROMA berpartisipasi dalam rangkaian Konferensi Nasional Minyak Atsiri (KNMA) XIII yang digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada 26–28 Oktober 2025.

Partisipasi ini menjadi wujud nyata komitmen NPA dalam memperkuat daya saing industri atsiri nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

“KNMA adalah ruang penting bagi seluruh stakeholder untuk membangun sinergi yang berkelanjutan. Kami percaya kekuatan industri atsiri terletak pada kolaborasi dari hulu ke hilir — dari petani hingga pelaku bisnis,” ujar Billy Laurence, Managing Director PT Natura Perisa Aroma.

Baca Juga:

KNMA XIII Manado 2025 diikuti oleh berbagai perusahaan dari seluruh Indonesia, serta melibatkan pemerintah daerah, universitas, asosiasi profesi, dan komunitas petani penyuling atsiri.

Acara ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan menghadirkan beragam pembicara dari kalangan pemerintah, pelaku industri, hingga akademisi.

Bagi NEKAROMA, keikutsertaan di KNMA XIII bukan sekadar menampilkan produk, melainkan juga menegaskan filosofi yang diusungnya: “Mewangikan dunia dengan kearifan alam Indonesia”.

Baca Juga:

Dengan bahan baku alami dari berbagai wilayah Indonesia dan proses produksi yang berorientasi pada keberkelanjutan, NEKAROMA berupaya menunjukkan bahwa kualitas global dapat tumbuh dari potensi lokal.

“Kami ingin terus berperan aktif dalam memperkuat ekosistem atsiri Indonesia, tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga dengan menciptakan nilai tambah yang dirasakan oleh petani dan komunitas lokal,” tambah Billy.(chi/jpnn)

Bagi NEKAROMA, keikutsertaan di KNMA XIII bukan sekadar menampilkan produk, melainkan juga menegaskan filosofi yang diusungnya.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PT Natura Perisa Aroma  Natura Perisa Aroma  NEKAROMA  Industri minyak atsiri  Minyak atsiri 
BERITA PT NATURA PERISA AROMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp