Nekat, Elf Bawa Kernet di Atap Mobil Saat Melintasi Tol Purbaleunyi

Minggu, 04 Januari 2026 – 19:19 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Aksi berbahaya dilakukan pengendara angkutan umum Elf saat melintas di Tol Purbaleunyi, Kota Bandung pada Minggu (4/1/2026) siang.

Dalam kejadian tersebut, mobil Elf mengangkut penumpang di atap mobil.

Video kejadian itu viral di media sosial, sehingga banyak warganet yang menyayangkan aksi yang dilakukan oleh dua orang pria tersebut.

Dalam video, kedua orang itu tampak santai tiduran di atap mobil.

Selain itu, Elf juga membawa banyak barang bawaan di atap kendaraannya. Terdapat sejumlah dus yang tersusun rapi dan kedua orang itu posisinya ada di belakang tumpukan barang-barang itu.

Informasi kejadian tersebut telah dikonfirmasi oleh Kanit PJR Tol Cileunyi AKP Dasep Rahwan.

Dia mengatakan bila kejadian yang viral di media sosial itu sudah ditangani oleh pihaknya.

"Betul, infonya sudah dikeluarkan dan diturunkan di Mohammad Toha oleh petugas Patroli," kata AKP Dasep saat dikonfirmasi.