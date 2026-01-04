Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Nekat, Elf Bawa Kernet di Atap Mobil Saat Melintasi Tol Purbaleunyi

Minggu, 04 Januari 2026 – 19:19 WIB
Rekaman video yang memperlihatkan aksi berbahaya Elf yang mengangkut kernet di atap mobil saat sedang melaju di Tol Purbaleunyi, Bandung, Minggu (4/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Aksi berbahaya dilakukan pengendara angkutan umum Elf saat melintas di Tol Purbaleunyi, Kota Bandung pada Minggu (4/1/2026) siang.

Dalam kejadian tersebut, mobil Elf mengangkut penumpang di atap mobil.

Video kejadian itu viral di media sosial, sehingga banyak warganet yang menyayangkan aksi yang dilakukan oleh dua orang pria tersebut.

Dalam video, kedua orang itu tampak santai tiduran di atap mobil.

Selain itu, Elf juga membawa banyak barang bawaan di atap kendaraannya. Terdapat sejumlah dus yang tersusun rapi dan kedua orang itu posisinya ada di belakang tumpukan barang-barang itu.

Informasi kejadian tersebut telah dikonfirmasi oleh Kanit PJR Tol Cileunyi AKP Dasep Rahwan.

Dia mengatakan bila kejadian yang viral di media sosial itu sudah ditangani oleh pihaknya.

"Betul, infonya sudah dikeluarkan dan diturunkan di Mohammad Toha oleh petugas Patroli," kata AKP Dasep saat dikonfirmasi.

Aksi berbahaya Elf angkut kernet dan barang di atap mobil saat melaju di Tol Purbaleunyi viral di medsos. Polisi langsung menindak pengemudi.

TAGS   Bandung  Jawa Barat  Tol Purbaleunyi  kernet 
