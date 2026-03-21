JPNN.com - Daerah

Nelayan Ditemukan Terombang-Ambing 15 Jam di Perairan Manokwari dan Oransbari

Sabtu, 21 Maret 2026 – 07:00 WIB
Tim SAR mengevakuasi nelayan yang terdampar selama 15 jam di perairan Manokwari-Oransbari, Papua Barat, pada Jumat (20/3/2026). ANTARA/HO-Basarnas Manokwari

jpnn.com, MANOKWARI - Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan seorang nelayan yang terombang-ambing selama 15 jam akibat perahu mengalami mati mesin di perairan antara Manokwari dan Oransbari, Papua Barat, pada Jumat.

Kepala Basarnas Manokwari Yefri Sabaruddin mengatakan operasi pencarian dan pertolongan resmi ditutup pukul 15.00 WIT setelah korban ditemukan dalam kondisi selamat.

"Saat ini korban sudah kembali ke kediamannya di Pasirido, Distrik Manokwari Timur," kata Yefri.

Baca Juga:

Dia menyebut korban bernama Mika Wanma (33) berlayar pada Rabu (18/3) pukul 20.00 WIT, tetapi perahu yang digunakannya mengalami kerusakan mesin di sekitar Pulau Mansinam sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Peristiwa tersebut dilaporkan ke Kantor SAR Manokwari oleh Jhon Wanma pada Kamis (19/3) pukul 15.35 WIT melalui sambungan telepon, dengan lokasi kejadian diperkirakan berada sekitar 16,52 mil laut dari pangkalan SAR.

Tim SAR gabungan kemudian melakukan operasi pencarian selama dua hari hingga akhirnya korban ditemukan oleh nelayan setempat yang melintas di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Kantor SAR Manokwari, kata dia, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, khususnya nelayan lokal yang berperan penting dalam proses penemuan korban. (antara/jpnn)

Seorang nelayan yang terombang-ambing selama 15 jam akibat perahu mengalami mati mesin di perairan antara Manokwari dan Oransbari, Papua Barat

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

TAGS   Nelayan terdampar  Nelayan Terapung-apung  Cuaca Buruk  Papua Barat  Papua 
BERITA NELAYAN TERDAMPAR LAINNYA:

