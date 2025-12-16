Nelayan Hilang di Perairan Tanjung Merun Bangka Selatan, Tim SAR Gabungan Bergerak

jpnn.com - PANGKALPINANG - Seorang nelayan bernama Sukri (48) diduga hilang di perairan Tanjung Merun, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung.

Tim Pencarian dan Pertolongan di Provinsi Babel yang mendapatkan laporan kemudian melakukan pencarian terhadap nelayan tersebut.

"Kami menerima informasi adanya nelayan atas nama Sukri (48) yang diduga hilang dari atas kapal saat sedang melaut di perairan tersebut, pada dini hari ini," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Mikel Rachman Junika di Pangkalpinang, Selasa.

Setelah menerima informasi dari perangkat Desa Tanjung Merun, pihaknya langsung menerjunkan satu tim rescue untuk mencari keberadaan korban.

“Informasi itu kami terima hari ini dan tim segera dikirim, kami melakukan penyisiran di permukaan air sekitar lokasi kejadian. Semoga pencarian ini segera membuahkan hasil," imbuhnya.

Kronologi Kejadian

Kronologi kejadian bermula saat korban berangkat mencari ikan dari Pelabuhan Sadai, Senin (15/12), pukul 15.00 WIB.

Korban menggunakan KM Sinar Surya (3 GT) dan berangkat beriringan dengan kapal milik iparnya, Amir.