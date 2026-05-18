JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Nelayan Hilang di Pulau Sunyut, Tim SAR Gabungan Bergerak Lakukan Pencarian

Senin, 18 Mei 2026 – 14:55 WIB
Proses pencarian korban di Pulau Laut pada Senin (18/5/2026). ANTARA/HO-Kantor SAR Natuna

jpnn.com - NATUNA - Seorang nelayan pencari kepiting dilaporkan hilang di Pulau Sunyut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Tim SAR Gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan operasi pencarian terhadap korban seorang pria bernama Ica Kusuma (40) tersebut.

Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan laporan kehilangan diterima pada Senin pagi dari keluarga korban.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, korban berangkat ke Pulau Sunyut, Kecamatan Pulau Laut, bersama rekannya bernama Danil, Minggu (17/5) sekitar pukul 23.00 WIB untuk mencari kepiting.

Sekitar Senin dini hari, lanjut dia, rekan korban selesai mencari kepiting dan menunggu di tepian pantai. Karena korban tak kunjung datang, Danil kembali ke lokasi awal saat mereka berpisah, namun Ica Kusuma juga tidak ada.

"Menurut Danil, korban terakhir terlihat bersama di sekitar Pulau Sunyut pada koordinat 4° 39.678'N 107° 58.130'E. Lokasi tersebut berjarak 4,9 km dengan heading 114° dari Unit Siaga SAR Pulau Laut," ucapnya.

Segera setelah laporan diterima, kata dia, Kantor SAR Natuna segera menurunkan tim menuju lokasi terakhir korban dilaporkan terlihat.

Tim yang dikerahkan terdiri dari unsur Unit Siaga SAR Pulau Laut, Posal Pulau Laut, Polsek Pulau Laut, Koramil Pulau Laut, serta potensi SAR masyarakat.

TAGS   Nelayan Hilang  pulau sunyut  Natuna  Kepri  nelayan pencari kepiting  tim sar gabungan 
