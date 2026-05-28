Nelayan Hilang di Teluk Awang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Nelayan bernama Darmawan (46) yang hilang di perairan Teluk Awang, Kabupaten Lombok Tengah, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Korban yang merupakan warga asal Desa Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, itu ditemukan oleh Tim SAR Gabungan mengambang sekitar 10 meter dari lokasi perkiraan awal korban terjatuh.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika Gede Eka Suarjana di Lombok Tengah, Kamis (28/5).

Menurut dia, saat ini korban sudah dievakuasi Tim SAR Gabungan menuju rumah duka di Desa Batu Nampar, Lombok Timur, untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Peristiwa yang menimpa korban ini bermula pada Senin (25/5) sekitar pukul 16.30 WITA, saat Darmawan berangkat melaut sendirian.

Namun, sekitar tiga jam kemudian atau pukul 19.30 WITA, warga setempat justru menemukan sampan milik korban mengapung dalam kondisi kosong. Warga sempat melakukan pencarian mandiri malam itu.

Mereka hanya menemukan pakaian korban di area keramba, sementara tali sampan dalam keadaan terputus.

"Kuat dugaan korban terjatuh ke laut akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi saat berupaya mengamankan perahunya," katanya.