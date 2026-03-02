Nelayan Hilang Kontak di Perairan Karimun Ditemukan Tim SAR, Begini Kondisinya

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Seorang nelayan bernama Syamsir (52) yang dilaporkan hilang kontak perairan Takong Hiu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, ditemukan Tim SAR Gabungan dalam keadaan selamat di perairan Karimun Anak.

Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli mengatakan korban ditemukan di perairan Karimun Anak, Jumat (27/3) pukul 17.15 WIB, setelah petugas melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian kecelakaan.

Fazzli mengatakan bahwa dengan ditemukannya korban dalam kondisi selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Fazzli mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam keberhasilan penyelamatan nelayan hilang kontak tersebut.

"Korban sudah dievakuasi dan langsung diantarkan ke rumah pihak keluarga di Pulau Pongkar," kata Fazzli dalam keterangannya di Tanjungpinang, Jumat (27/3) malam.

Dia menjelaskan peristiwa ini bermula pada pada Kamis (26/3) saat korban Syamsir berangkat melaut untuk menjaring ikan tenggiri sekitar pukul 16.00 WIB.

Pada malam harinya atau sekitar pukul 22.00 WIB, korban sempat menghubungi istrinya, Leni, melalui sambungan telepon dan mengabarkan bahwa mesin pompong yang digunakannya mengalami kerusakan akibat kehabisan oli.

Namun, hingga Jumat siang korban belum juga kembali ke rumah dan keberadaannya tidak dapat diketahui, sehingga pihak keluarga melaporkan kejadian itu ke Pos SAR Tanjung Balai Karimun pada pukul 13.50 WIB.

Merespons laporan itu, tim penyelamat dari Pos SAR Tanjung Balai Karimun segera melakukan langkah koordinasi dan komunikasi.