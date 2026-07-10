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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Nelayan Muncar Minta Wapres Gibran Sederhanakan Birokrasi Perizinan Alat Tangkap

Jumat, 10 Juli 2026 – 21:24 WIB
Nelayan Muncar Minta Wapres Gibran Sederhanakan Birokrasi Perizinan Alat Tangkap - JPNN.COM
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Ipuk Fiestiandani saat berdialog dengan nelayan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, jawa Timur. Jumat (10/7/2026) ANTARA/HO-Pemkab Banyuwangi

jpnn.com, BANYUWANGI - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerap aspirasi nelayan di kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pasar ikan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.

Kunjungan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan kendala regulasi yang mereka hadapi.

Perwakilan nelayan Muncar, Umar mengusulkan beberapa hal salah satunya mengenai perizinan kapal yang kewenangannya di pemerintah pusat dan ia menyampaikan bahwa nelayan tradisional Muncar kesulitan memenuhi banyak persyaratan administrasi yang mencapai belasan dokumen.

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"Di sini nelayan dihadapkan dengan persoalan perizinan alat tangkap yang banyak sekali, ada sekitar 13 item. Saya rasa tidak semua nelayan Muncar bisa mengurusi, jadi perlu ada penyederhanaan surat izin Bapak Wapres," katanya kepada Wapres Gibran.

Selain itu, Umar juga mengatakan di Kecamatan Muncar tercatat ada sebanyak sekitar 191 kapal nelayan dan rata-rata bobotnya 20-30 GT.

"Namun pelabuhan hanya mampu menampung sebagian kecil kapal, sehingga saat kapal datang bersamaan usai menangkap ikan, antrean sandar kerap terjadi. Jadi, di sini kami memohon agar melakukan reklamasi maupun revitalisasi pelabuhan," katanya.

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Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan bahwa anggaran di provinsi dan kabupaten saat ini sedang ada efisiensi, namun demikian karena hal ini untuk kepentingan banyak orang, akan membawa aspirasi nelayan ke pusat.

"Nanti akan segera kami laporkan ke pimpinan kami, yakni Bapak Presiden," katanya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerap aspirasi nelayan di kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pasar ikan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jatim.

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TAGS   tempat pelelangan ikan  Gibran Rakabuming  Pasar Ikan  Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 
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