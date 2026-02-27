Nellava Bullion Ekspansi Usaha ke Kota Pahlawan, Usung Komitmen Transparansi Harga

jpnn.com - Nellava Bullion, brand bullion modern yang berfokus pada emas dan perak batangan, secara resmi membuka cabang pertamanya di Surabaya pada Jumat (27/2). Langkah strategis ini menandai ekspansi besar Nellava dalam memperkuat ekosistem investasi dan perlindungan aset (wealth protection) di wilayah Indonesia Timur.

"Pilihan Surabaya sebagai titik ekspansi didasari oleh status kota ini sebagai pusat ekonomi terbesar di Jawa Timur," kata Direktur Operasional Nellava Bullion Laras Chantika, Junat (27/2).

Dengan pertumbuhan kelas menengah yang pesat dan meningkatnya literasi keuangan, Surabaya dinilai memiliki potensi besar bagi pertumbuhan investor emas dan perak batangan.

Laras Chantika menegaskan, kehadiran Nellava di Surabaya mengusung misi transparansi harga. Di tengah fluktuasi pasar, Nellava berkomitmen menjaga margin yang adil bagi para investor.

"Kami secara konsisten mengikuti harga emas dan perak internasional dengan margin yang terbuka. Nellava tidak menaikkan harga berdasarkan tren permintaan lokal, melainkan mengacu pada standar pasar global agar investor mendapatkan harga wajar dan transparan," ujarnya.

Selain emas, Nellava juga serius menggarap pasar perak batangan yang mulai diminati sebagai instrumen diversifikasi portofolio. Tersedia berbagai pilihan denominasi, mulai dari 25 gram hingga 1.000 gram, guna menjangkau investor pemula hingga skala besar.

Dia menyebutkan, salah satu keunggulan utama yang dibawa Nellava Bullion ke Surabaya adalah fitur keamanan teknologi tinggi untuk menjamin keaslian produk. Inovasi yang diperkenalkan meliputi sistem Secured Futures, teknologi perlindungan NFC, sistem verifikasi QR Code, serta penggunaan segel keamanan hologram.

Laras menyebutkan bahwa fitur-fitur tersebut dirancang khusus untuk meningkatkan rasa aman dan memberikan kemudahan verifikasi bagi para investor dalam setiap transaksi. Hal ini menjadi solusi krusial di tengah maraknya kekhawatiran masyarakat terhadap produk logam mulia palsu.