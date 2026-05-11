Nellava Bullion Hadirkan Sistem Silver Live Price Pertama di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Head of Marketing and Brand Management Nellava Bullion Niki R Hashbiah mengatakan tren investasi silver di Indonesia terus meroket, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang melirik logam mulia sebagai aset jangka panjang.

Namun, lanjutnya, di balik geliat pasar yang menjanjikan, banyak investor mengeluhkan harga silver yang melambung tinggi akibat 'hidden markup' dan produk impor dengan harga yang kurang kompetitif.

"Untuk itu, kami menghadirkan inovasi yang revolusioner yaitu sistem silver live price pertama di Indonesia yang mengikuti harga pasar internasional secara real-time," kata Niki dalam keterangannya, Senin (11/5).

Dia menjelaskan fenomena 'hidden markup' atau biaya tersembunyi dalam investasi silver telah menjadi sorotan.

"Semakin banyak investor yang sadar akan pentingnya transparansi harga. Mereka tidak ingin lagi membeli aset dengan harga yang kurang menguntungkan karena adanya mark-up yang tidak jelas," lanjutnya.

Dia menjelaskan melalui website resmi Nevalla Bullion, investor kini bisa memantau pergerakan harga silver secara langsung.

Sistem ini memungkinkan harga silver yang dijual Nellava mengikuti fluktuasi pasar internasional dengan lebih transparan dan real-time.

"Kami ingin customer tidak lagi bingung atau merasa dirugikan ketika membeli maupun melakukan buyback silver. Transparansi menjadi fokus utama yang ingin kami bangun,” ujarnya.