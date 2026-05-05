Nellava Bullion Meluncurkan Live Price di RI, Investasi Emas jadi Lebih Transparan

jpnn.com, JAKARTA - Nellava Bullion resmi meluncurkan Nellava Live Price, sebuah sistem bullion pertama di Indonesia yang memungkinkan pembelian emas berdasarkan harga internasional secara real-time.

Sistem inovatif ini melakukan pembaruan harga setiap 30 detik, mengikuti pergerakan pasar global secara langsung.

Head Marketing and Brand Management Nellava Bullion, Niki R Hashbiah menyatakan langkah ini merupakan pergeseran fundamental dalam industri investasi emas di Indonesia.

Baca Juga: 4 Platform Investasi Emas Online Terbaik 2026

Menurutnya, selama ini masyarakat cenderung membeli emas dengan harga yang ditentukan oleh penyedia atau toko, yang sering kali tidak mencerminkan kondisi pasar global saat itu juga.

"Selama ini, transaksi emas di Indonesia umumnya masih bergantung pada harga yang ditentukan oleh penyedia dan tidak selalu mencerminkan kondisi pasar global secara real-time. Hal ini sering menimbulkan selisih antara harga beli dan nilai pasar sebenarnya," kata Niki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5).

Dengan hadirnya Nellava Live Price, lanjut Niki, investor kini memiliki kontrol penuh.

Mereka bisa memantau pergerakan harga emas dunia setiap setengah menit dan menentukan sendiri kapan waktu terbaik untuk melakukan transaksi.

Tak hanya soal kecepatan data, Nellava Bullion juga menawarkan struktur harga yang jauh lebih transparan.