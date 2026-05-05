Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Nellava Bullion Meluncurkan Live Price di RI, Investasi Emas jadi Lebih Transparan

Selasa, 05 Mei 2026 – 19:27 WIB
Nellava Bullion Meluncurkan Live Price di RI, Investasi Emas jadi Lebih Transparan - JPNN.COM
Nellava Bullion resmi meluncurkan Nellava Live Price, sebuah sistem bullion pertama di Indonesia yang memungkinkan pembelian emas berdasarkan harga internasional secara real-time. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nellava Bullion resmi meluncurkan Nellava Live Price, sebuah sistem bullion pertama di Indonesia yang memungkinkan pembelian emas berdasarkan harga internasional secara real-time.

Sistem inovatif ini melakukan pembaruan harga setiap 30 detik, mengikuti pergerakan pasar global secara langsung.

Head Marketing and Brand Management Nellava Bullion, Niki R Hashbiah menyatakan langkah ini merupakan pergeseran fundamental dalam industri investasi emas di Indonesia.

Baca Juga:

Menurutnya, selama ini masyarakat cenderung membeli emas dengan harga yang ditentukan oleh penyedia atau toko, yang sering kali tidak mencerminkan kondisi pasar global saat itu juga.

"Selama ini, transaksi emas di Indonesia umumnya masih bergantung pada harga yang ditentukan oleh penyedia dan tidak selalu mencerminkan kondisi pasar global secara real-time. Hal ini sering menimbulkan selisih antara harga beli dan nilai pasar sebenarnya," kata Niki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5).

Dengan hadirnya Nellava Live Price, lanjut Niki, investor kini memiliki kontrol penuh.

Baca Juga:

Mereka bisa memantau pergerakan harga emas dunia setiap setengah menit dan menentukan sendiri kapan waktu terbaik untuk melakukan transaksi.

Tak hanya soal kecepatan data, Nellava Bullion juga menawarkan struktur harga yang jauh lebih transparan.

Nellava Bullion resmi meluncurkan Nellava Live Price, sebuah sistem bullion pertama di Indonesia yang memungkinkan pembelian emas berdasarkan harga dunia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Investasi Emas  Nellava Bullion  Live Price  Transparan 
BERITA INVESTASI EMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp